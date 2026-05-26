Аварийные службы восстановят водоснабжение в Солнечногорске

Утром произошло аварийное отключение холодной и горячей воды. Причиной стал порыв центрального коллектора диаметром 500 миллиметров на улице Ломоносова.

Из-за аварии без воды остались 287 многоквартирных домов и 22 социальных учреждения. Среди них — больница, три поликлиники, семь школ, 11 детских садов, шесть водозаборных узлов и четыре котельные. Всего последствия аварийной ситуации затронули 46 200 жителей округа.

Для проведения восстановительных работ и недопущения перегрузки системы канализации специалисты временно приостановили работу водозаборных узлов. На месте задействована бригада ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ», в состав которой входят начальник участка, мастер, шесть слесарей и два сварщика. Также в работах используют 2 илососа, 2 экскаватора и аварийную технику.

Жителям организуют подвоз воды, приоритетно — к социальным объектам. Дополнительно задействую силы МОС АВС: в округ направят четыре КАМАЗа, ремонтную бригаду из пяти человек, пять бочек объемом по 10 кубометров каждая и две насосные станции КАМАЗ для перекачки стоков.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируют к 13:00. Специалисты продолжают делать все необходимое для скорейшего восстановления водоснабжения.