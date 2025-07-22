Аварийные службы Дубны перешли в режим повышенной готовности из-за ливней

Более половины месячной нормы осадков выпало в июле в Подмосковье. Коммунальные и аварийные службы Дубны готовы в любой момент выехать для ликвидации последствий стихии.

Сейчас ситуация в наукограде стабилизировалась. Работы по прочистке и промывке ливневой системы города проводятся систематически, поэтому вода быстро уходит. Однако две бригады производственно-технического объединения городского хозяйства находятся в режиме повышенной готовности. В случае подтоплений они оперативно прочистят дождеприемные решетки и ливневки с помощью специализированной техники.

Готовы к аварийным ситуациям и две бригады учреждения «ЖКУ» — они по первому сигналу выедут на расчистку дорог и тротуаров от упавших деревьев. В распоряжении коммунальщиков имеются трактора, три вышки, «Газель» и новый манипулятор.

Глава Дубны Максим Тихомиров поставил городским службам задачу следить за обстановкой в городе и в случае аварийных ситуаций незамедлительно приступать к ликвидации последствий. «Хочу отметить, что регулярно наши службы проводят профилактическую работу, все это дает результат. В последний год мы усилили техническую базу коммунальщиков, чтобы можно было оперативно и самостоятельно решать любую задачу», — подчеркнул руководитель муниципалитета.