Аварийные и сухостойные деревья в деревне Маришкино вырубят в Воскресенске

Администрация г. о. Воскресенск

Фото: Администрация г. о. Воскресенск

Уборку неликвидной древесины проведут в одном из населенных пунктов Воскресенска. Специалисты очистят почти 33 гектара леса.

Работами займутся сотрудники «Мособллеса». Они уберут территорию от сухостоя, бурелома и порубочных остатков.

«Мы продолжаем санитарно-оздоровительные мероприятия, а именно уборку неликвидной древесины. Это вся ветровальная, буреломная древесина, пораженная гнилью, болезнями. После уборки все собираем и укладываем в поленницы для дальнейшего перегнивания», — рассказала старший участковый лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Суворкина.

Такую уборку проводят, чтобы улучшить санитарное состояние лесов. Это помогает предупредить распространение вредителей и снизить риск возникновения лесных пожаров. Кроме того, мероприятия позволяют оздоравливать экосистему и создавать благоприятные условия для роста молодого леса.