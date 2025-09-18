Аварийные и больные деревья вывезут с участка лесничества в Богородском округе

В Пригородном участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» начался отвод лесного участка для последующего проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Проведение подобных санитарно-оздоровительных мероприятий снижает риск распространения вредителей и болезней, помогает поддерживать экологическое равновесие в лесах. Также данные меры направлены на улучшение экологического состояния лесов и снижение пожарной опасности. Работы проводятся по итогам специальных лесопатологических обследований, которые выявляют участки, нуждающиеся в уходе.

«После отвода лесного участка здесь пройдет санитарно-оздоровительное мероприятие — уборка неликвидной древесины, которая в итоге будет сложена в поленницы для дальнейшего перегнивания», — старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Волков.