Аварийные дома снесли на улице Шевченко в Старой Купавне

В Старой Купавне на улице Шевченко начали ликвидировать два аварийных двухэтажных дома — № 6 и № 9. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Дома построили в конце 1930-х годов. Их площадь составляет около 500 и 810 квадратных метров. Из-за сильного износа конструкций здания признали аварийными. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» жильцов 28 квартир переселили в новое жилье, после чего дома включили в список на снос.

Сейчас идет демонтаж аварийных зданий, завершить его планируется до конца месяца. В Богородском округе всего выявили 322 проблемных объекта. На сегодняшний день 203 из них ликвидировали. Работа по приведению оставшихся объектов в порядок продолжается.