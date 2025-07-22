Аварийные дома снесли на Комсомольской улице в Ликино-Дулеве

В городе Ликино-Дулеве в Орехово-Зуево завершился демонтаж аварийных зданий на Комсомольской улице, где год назад жители получили ключи от новых квартир. Теперь от их прежних ветхих домов не останется и следа — снесенные конструкции будут вывезены, а участок подготовлен к дальнейшему благоустройству.

Ранее построенные в 1949 году из силикатного кирпича, эти дома испытывали серьезные проблемы с влажностью. В сезон дождей стены впитывали влагу, что приводило к появлению плесени в квартирах, которая проникала в стены, полы и мебель. В последние годы многие жильцы были вынуждены временно селиться у родственников или в съемных квартирах.

Переселение жителей прошло в новые современные дома на Октябрьской улице, где уже проживают 125 человек — 46 семей, ранее проживавших в пяти аварийных зданиях города. Общая площадь расселенных квартир составила около 1700 квадратных метров.

Новый жилой комплекс состоит из четырех секций с удобным доступом: входы организованы на уровне тротуара без ступеней, лестниц и пандусов. Территория вокруг дома благоустроена — высажены деревья и кустарники, оборудована автомобильная парковка. Также в непосредственной близости расположены школа, детский сад, а для детей предусмотрены игровые и спортивные площадки.

Таким образом, комплексный подход к расселению и обновлению жилого фонда в Ликино-Дулеве создает комфортные условия для жителей и способствует развитию городской инфраструктуры.