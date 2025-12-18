Аварийные дома расселили в Серебряных Прудах

Округ завершил реализацию планового задания по расселению ветхих жилых строений. Глава округа Олег Павлихин торжественно передал ключи от трехкомнатной квартиры семье Купцовых, ставших последними жильцами, переехавшими в новый дом в конце уходящего 2025 года.

Семья Купцовых проживала в старом здании по адресу: улица Полевая, дом № 20, и теперь готовится въехать в комфортабельную квартиру в микрорайоне Юбилейный, специально подготовленную для комфортного проживания новоселов.

Раиса Купцова выразила искреннюю благодарность руководству муниципалитета за столь важное решение, кардинально изменившее качество жизни их семьи.

«Квартира отличная, и этаж устраивает, и микрорайон. Все близко, все доступно. Хотим справить здесь Новый год. В принципе, здесь практически вообще ничего не надо делать — заезжай и живи. Большое спасибо администрации и лично Олегу Викторовичу Павлихину за помощь», — отметила Раиса Купцова.

За 2025 год в округе расселили четыре ветхих жилых здания, обеспечив новыми благоустроенными квартирами двадцать одну семью.