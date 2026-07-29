Аварийные дома на улицах Сенежской и Безверхова снесут в Солнечногорске

Демонтаж расселенных аварийных домов продолжается в городском округе. В настоящее время идут работы на улицах Безверхова и Сенежской, где расположено основное количество таких объектов.

Для минимизации запыленности во время проведения работ применяется аэрация. Первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов подчеркнул, что снос аварийных домов необходим, чтобы снизить риски возникновения пожаров и повысить уровень безопасности и порядка в центральной части города.

«Понимаем, что демонтаж связан с временными неудобствами для жителей, в том числе из-за шума и работы строительной техники, поэтому приносим извинения всем, особенно отдыхающим на городском пляже», — сказал Виталий Тушинов.

Завершить снос аварийных объектов планируют до конца недели, после чего специалисты приступят к вывозу строительных отходов.

Всего в 2026 году в рамках программы демонтажа ветхого и аварийного жилья в городском округе Солнечногорск планируют снести 23 здания.