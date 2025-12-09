Аварийные деревья вырубят в лесополосе на Рабочей улице в Воскресенске

Сотрудники «Мособллеса» начали санитарную рубку в микрорайоне Москворецкий. Это делают, чтобы улучшить состояние леса и обеспечить пожарную безопасность.

Рубку проводят по экологическим требованиям.

«Сплошная санитарная рубка будет выполнена на участке площадью 0,29 гектара. Такая мера применяется к погибшим или сильно поврежденным насаждениям. Выборочная санитарная рубка запланирована на площади 3,01 гектара. В ходе этих работ удалят только отдельные больные, усохшие или опасные деревья», — прокомментировала старший участковый лесничий Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» Екатерина Суворкина.

Когда все работы завершат, на очищенных от аварийных деревьев участках планируют высадить молодые саженцы. Благодаря этому сохранят имеющееся природное богатство, а также увеличат площадь зеленых насаждений.