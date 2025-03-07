Аварийные деревья в Павловском Посаде спилят до конца апреля

Жители улицы Вохно-Набережной, обеспокоенные состоянием старых деревьев, обратились за помощью в администрацию Павлово-Посадского городского округа. Один из жильцов выразил опасения по поводу аварийных деревьев, расположенных в непосредственной близости от жилого здания.

«Постоянно боишься, что ветром сломает и упадет на машину или, не дай бог, на кого-то. Страшно, особенно когда сильный ветер», — отметил местный житель.

Обращение не осталось без внимания. Специалисты оперативно выехали на место с проверкой.

«После обследования территории сотрудники подтвердили, что проблема действительно есть. До конца апреля аварийные деревья ликвидируют. Раньше это сделать сложнее из-за погодных условий», — сообщили в управлении городским округом.

Для связи с администрацией округа действует горячая линия главы: 8 (496) 432-99-03.