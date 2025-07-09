Аварийные деревья убрали вдоль дорог в Одинцовском округе

В Одинцовском округе специалисты дорожных служб завершили первый этап санитарной обрезки деревьев вдоль региональных автомобильных дорог. Были удалены зеленые насаждения, которые представляли угрозу для безопасности дорожного движения или ограничивали видимость на проезжей части.

Сейчас идет второй этап санитарной обрезки деревьев: выявляют участки, где деревья могут упасть на дорогу во время непогоды и сильного ветра, а также мешают обзору, закрывают знаки и светофоры.

Важно отметить, что работы по опиловке продолжатся в течение всего летнего сезона. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников.

Помимо Одинцовского округа работы также прошли на региональных трассах в Мытищах и Шатуре. В общей сложности на областных дорогах устранили более 400 дефектов, а на муниципальной сети — около 1,6 тысячи.