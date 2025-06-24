Аварийные деревья спилят на центральной площади в Балашихе

В Балашихе началась подготовка к замене аварийных сосен на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха». Местные жители обратили внимание властей на плачевное состояние деревьев, что побудило администрацию организовать их детальное обследование.

Эксперты-дендрологи совместно с сотрудниками управления экологии тщательно проверили сосны и пришли к выводу, что деревья представляют серьезную угрозу. Обнаружены повреждения корней и стволов, а также признаки сильного высыхания.

«Проверка показала, что сосны находятся в аварийном состоянии. При неблагоприятной погоде, например, сильном ветре, они могут рухнуть, создавая опасность для людей и инфраструктуры», — отметил руководитель управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи.

Для обеспечения безопасности жителей спил деревьев запланирован до 2 июля 2025 года. На освобожденной территории высадят новые молодые деревья, которые украсят площадь и поддержат зеленый облик города. Эта инициатива демонстрирует внимание администрации Балашихи к обращениям граждан и стремление сохранить безопасное и экологичное пространство.