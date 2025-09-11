Аварийные деревья спилили на территории пансионата в Богородском округе
Жители пансионата «Добрый дом» пожаловались на поврежденные деревья, которые могут представлять угрозу для их безопасности. Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» выполнили работы по опиловке различных видов насаждений.
Они удалили аварийные деревья с признаками повреждений или наклона, которые могли упасть. Также специалисты убрали сухую растительность, утратившую жизнеспособность, и нависающие ветви, угрожавшие пешеходным дорожкам и зданиям пансионата.
Работы провели с соблюдением всех норм безопасности и экологических стандартов. В результате санитарное состояние территории значительно улучшилось, это сделало окружающую среду более комфортной и безопасной для сотрудников, жильцов и посетителей пансионата.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.