Аварийные деревья спилили на аллее Ударников в Шатуре

На аллее Ударников рядом с Шатурской ГРЭС многие деревья стали аварийными. Сотрудники администрации округа, специалисты управляющей компании и службы благоустройства, представители молодежного центра, а также работники гидроэлектростанции провели субботник и убрали ветхие растения.

Участники уборки спилили аварийные деревья на аллее Ударников за два часа. Также привели в порядок и очистили территорию вокруг памятника покорителям космоса.

«Мы начинаем преображение аллеи Ударников с малого — с субботника. Уверен, что в скором будущем именно это место, которое полюбилось жителям района, обязательно преобразится и поменяет свой облик», — поделился директор Комплексного молодежного центра муниципального округа Шатура Александр Гуреев.

Отметим, что ранее глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и руководство Шатурской ГРЭС обсудили план благоустройства аллеи Ударников. На встрече решили разработать проект обновления зоны отдыха в этой исторической части города. Там планируют поставить скамейки, провести дополнительное освещение и облагородить тропиночную сеть.