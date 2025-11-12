Аварийные деревья ликвидируют в Орехово-Зуеве

Эта комплексная мера направлена на удаление ослабленных, больных и полностью погибших деревьев, что, по словам специалистов, является ключевым фактором для поддержания общей жизнеспособности лесных массивов, предотвращения распространения вредителей и болезней, а также снижения риска возникновения лесных пожаров.

«В этом году мы оперативно приступили к работам по ликвидации серьезных последствий прошлогоднего ветровала. Стихия оставила после себя множество поваленных и поврежденных деревьев, которые, если их не убрать, становятся источником повышенной пожарной опасности и благоприятной средой для размножения опасных короедов и других вредителей. На участке Белавинского лесничества трудится бригада из шести опытных сотрудников. В их распоряжении находится специализированный трактор, оснащенный мощным бревнозахватом, что значительно ускоряет и упрощает процесс удаления поврежденных стволов», — сообщил участковый государственный инспектор Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Кочедыков.

Работы по очистке и оздоровлению леса развернулись на площади в 6,1 гектара. После спила деревьев, образовавшиеся порубочные остатки — ветки, сучья и мелкие стволы — собираются и утилизируются путем контролируемого сжигания. Это позволяет не только очистить лесную подстилку, но и уничтожить потенциальные очаги распространения грибковых заболеваний и личинок вредителей. Затем, с помощью лесозаготовительной техники, поваленные стволы доставляются на специальный склад. Здесь остальные члены бригады занимаются распиловкой древесины, готовя ее к дальнейшему использованию или переработке.

Завершение активной фазы санитарной рубки запланировано к середине декабря текущего года.