Аварийные деревья ликвидируют в Орехово-Зуеве
В лесах Орехово-Зуевского городского округа, на территории Белавинского участкового лесничества, полным ходом идут работы по оздоровлению лесного фонда. Специалисты государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» завершили уже более половины запланированной сплошной санитарной рубки.
Эта комплексная мера направлена на удаление ослабленных, больных и полностью погибших деревьев, что, по словам специалистов, является ключевым фактором для поддержания общей жизнеспособности лесных массивов, предотвращения распространения вредителей и болезней, а также снижения риска возникновения лесных пожаров.
«В этом году мы оперативно приступили к работам по ликвидации серьезных последствий прошлогоднего ветровала. Стихия оставила после себя множество поваленных и поврежденных деревьев, которые, если их не убрать, становятся источником повышенной пожарной опасности и благоприятной средой для размножения опасных короедов и других вредителей. На участке Белавинского лесничества трудится бригада из шести опытных сотрудников. В их распоряжении находится специализированный трактор, оснащенный мощным бревнозахватом, что значительно ускоряет и упрощает процесс удаления поврежденных стволов», — сообщил участковый государственный инспектор Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Евгений Кочедыков.
Работы по очистке и оздоровлению леса развернулись на площади в 6,1 гектара. После спила деревьев, образовавшиеся порубочные остатки — ветки, сучья и мелкие стволы — собираются и утилизируются путем контролируемого сжигания. Это позволяет не только очистить лесную подстилку, но и уничтожить потенциальные очаги распространения грибковых заболеваний и личинок вредителей. Затем, с помощью лесозаготовительной техники, поваленные стволы доставляются на специальный склад. Здесь остальные члены бригады занимаются распиловкой древесины, готовя ее к дальнейшему использованию или переработке.
Завершение активной фазы санитарной рубки запланировано к середине декабря текущего года.