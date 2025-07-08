Аварийный жилой дом снесли на Полевой улице в поселке Вербилки
Аварийный дом № 9 на Полевой улице снесли в поселке Вербилки Талдомского округа. В будущем администрация пример решение об использовании освободившейся территории.
Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажный деревянный жилой дом был признан аварийным из-за сильного износа строительных конструкций. Его площадь составляла около 180 квадратных метров.
В здании расселили восемь квартир, после чего строение включили в список для сноса. Работу провели в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
Территорию освободили от застройки и мусора.
Всего в Талдоме выявили 180 недостроев. Из них 143 уже снесли или привели в порядок.
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