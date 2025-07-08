Аварийный жилой дом снесли на Полевой улице в поселке Вербилки

Аварийный дом № 9 на Полевой улице снесли в поселке Вербилки Талдомского округа. В будущем администрация пример решение об использовании освободившейся территории.

Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажный деревянный жилой дом был признан аварийным из-за сильного износа строительных конструкций. Его площадь составляла около 180 квадратных метров.

В здании расселили восемь квартир, после чего строение включили в список для сноса. Работу провели в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Территорию освободили от застройки и мусора.

Всего в Талдоме выявили 180 недостроев. Из них 143 уже снесли или привели в порядок.