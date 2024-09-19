Аварийную водонапорную башню снесли в Рузе

Водонапорную башню в аварийном состоянии снесли в Рузе. Ее построили в 60-е годы прошлого века и прекратили использовать более 15 лет назад.

«Постройка находилась в непосредственной близости от жилой застройки, портила вид населенного пункта и создавала угрозу безопасности населения. В конце лета текущего года были проведены работы по демонтажу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Рузского городского округа выявили 204 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесли или отремонтировали 92 здания.

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