Аварийную водонапорную башню снесли в Лыткарине

Бывшую водонапорную башню демонтировали в Лыткарине. Аварийное здание высотой 25 метров построили в 1950 году.

«Гидротехническое сооружение было выведено из эксплуатации, много лет находилось с заброшенном состоянии и начало разрушаться. В настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Лыткарино выявили 48 недостроенных зданий. На сегодняшний день уже снесли и привели в соответствие 35 объектов.

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