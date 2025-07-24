Аварийную хозяйственную постройку снесли в Коломне

Аварийное нежилое здание снесли на улице Шилова в Коломне. Демонтаж произвели в рамках масштабной реконструкции школы №14, где планируется возведение новой пристройки.

Снесенное одноэтажное кирпичное строение площадью около 490 квадратных метров ранее использовали в качестве хозяйственного помещения. Со временем здание пришло в негодность, что стало основанием для включения объекта в список для ликвидации.

Специалисты полностью разобрали аварийную постройку и очистили территорию от строительных отходов. На освобожденном участке построят новый учебный корпус на 400 мест в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2030 годы.

Сейчас архитекторы разрабатывают проектную документацию, а завершение строительных работ ожидается в 2027 году.

В Коломне ранее выявили 333 объекта незавершенного строительства, 216 из которых уже привели в порядок или снесли.