Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 22% за год

С начала марта в Московской области зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек погибли и 144 получили травмы, сообщает Минтранс Подмосковья. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества аварий на 22% и погибших на 39%.

«В этом году в период с 1 по 17 марта в Подмосковье произошло на 30 ДТП меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это связано не только с изменением погодных условий, но и с работой на опережение в рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Среди всех видов ДТП наиболее частыми стали столкновения — 53 случая, в которыхчетыре человека погибли и 90 были травмированы. Также снизилось количество наездов на пешеходов на переходах и съездов с дороги. Однако увеличилось число наездов вне переходов — 28 ДТП с пятью погибшими.

Минтранс Подмосковья призывает всех участников движения сохранять бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения.

