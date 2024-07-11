Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 4,4 % с начала года

Минтранс Подмосковья опубликовал статистику аварийности на дорогах региона за полгода. Всего зафиксировано 1618 ДТП с погибшими и ранеными. Этот показатель оказался на 4,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, снизилось количество погибших в автомобильных авариях — на 10,6%, число раненых — на 6,7%.

«В два раза выросло количество аварий с опрокидыванием, почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% — съезды с дороги», — рассказал Гержик.

Также в Подмосковье продолжаются рейды региональной Госавтоинспекции, направленные на соблюдение ПДД — до 28 июля проводится социальный раунд «Трезвый водитель».

В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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