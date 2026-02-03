Аварийное здание восстановили на Дачной улице в Балашихе

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

На Дачной улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе восстановили бывшее административно-производственное здание. Ранее его признали аварийным.

В пресс-службе Мособлархитектуры уточнили, что площадь кирпичного здания, возведенного в конце 1940-х годов, превышает полторы тысячи квадратных метров. Последние несколько лет оно пустовало.

В 2024 году у постройки изменился собственник. Новый владелец захотел отремонтировать помещения.

Здание уже полностью восстановили. Более того, рабочие благоустроили прилегающую территорию. В строении теперь работают два сетевых магазина.

В общей сложности в Балашихе выявили 388 объектов незавершенного строительства, 256 из которых уже снесли, достроили или привели в порядок.