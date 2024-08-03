Аварийное здание снесли в поселке Старый Городок в Одинцовском округе

Активная работа по выявлению и устранению заброшенных и аварийных объектов продолжается в Одинцове. Заброшенное нежилое здание снесли в поселке Старый Городок.

Вблизи дома № 8 на улице Почтовой в Старом Городке выявили и демонтировали заброшенное строение нежилого назначения.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что аварийный объект представлял одноэтажное кирпичное здание нежилого назначения общей площадью порядка 580 квадратных метров. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии.

В результате принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом.

Аварийное здание снесли, но порядок использования освободившейся территории пока не определили.

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