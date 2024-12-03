Еще одно аварийное здание снесли в деревне Редино под Солнечногорском. Территорию очистили от строительного мусора, в будущем там проведут благоустройство.
Двухэтажное кирпичное здание было в аварийном состоянии и находилось рядом с жилой застройкой. Долгое время оно не использовалось и было заброшено, рассказали в Мособлархитектуре.
«В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. В ноябре этого года силами администрации городского округа Солнечногорск были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
Всего в Солнечногорске выявили 386 недостроев. Из них 260 уже привели в порядок или снесли.
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