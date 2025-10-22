Аварийное здание гаража снесли на улице Тимирязева в Ступине

Еще одну аварийную постройку снесли в Ступине. На улице Тимирязева ликвидировали гараж, находившийся на территории Лицея № 2.

Как рассказали в Мособлархитектуре, одноэтажное здание 1974 года постройки было реконструировано в 1996 года. Владелец возвел второй этаж, после чего общая площадь сооружения составила 110 квадратных метров.

Из-за сильного износа объект вывели из эксплуатации и включили в перечень для сноса. Работы провели в середине года, территорию уже расчистили от мусора. Освободившийся участок благоустроят.

Ранее лицей капитально отремонтировали в рамках госпрограммы.

Всего в Ступине выявили 455 недостроев и аварийных домов. Из них 380 уже снесли или привели в порядок.