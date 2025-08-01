Аварийное здание фермы снесли в Можайске

Нежилое аварийное здание снесли рядом с деревней Лубенки под Можайском. Ранее постройка принадлежала животноводческой ферме.

Здание снесли в рамках работы по ликвидации недостроев, рассказали в Мособлархитектуры. Площадь одноэтажной постройки составляла около 1,6 тысячи квадратных метров, она находилась вблизи дороги Тетерино — Мышкино — Поречье.

Изначально сооружение принадлежало совхозу, а затем перешло в частную собственность. Со временем его перестали использовать и забросили.

Объект обследовали и признали аварийным из-за сильного износа. В июле его снесли, а территорию очистили от мусора. В будущем участок будут использовать в сельскохозяйственных целях.

Всего в Можайске выявили 212 недостроев. Из них 115 уже снесли или привели в порядок.