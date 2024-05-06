Аварийное здание деревенского клуба снесли в Клину | 360°

06 мая 2024, 12:32
Аварийное здание деревенского клуба снесли в Клину
Работа по ликвидации аварийных домов и самостроев продолжается в Московской области. В пресс-службе Мособлархитектуры сообщили, что одно из таких зданий снесли в деревне Михайловское Клинского округа.
Здание бывшего деревенского клуба находилось в аварийном состоянии и портило облик территории. На данный момент все работы завершены, а участок очищен от аварийной постройки и строительного мусора.
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Напомним, всего в Клину выявлено 236 объектов незавершенного или самовольного строительства. Сейчас в округе привели в соответствие 166 зданий, что составляет 70% от общего количества.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Аварийное жилье
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