Аварийное здание бывшей школы снесли в волоколамской деревне Ботово

В деревне Ботово Волоколамского городского округа демонтировали двухэтажное кирпичное здание старой школы. Всего в муниципалитете зафиксировали 124 объекта незавершенного строительства.

Здание школы площадью 1800 квадратных метров на улице Декабриста Муравьева в деревне Ботово возвели в 1966 году. После экспертизы его признали аварийным. Последние годы здание учебного заведения было в заброшенном состоянии, основные его элементы разрушились.

Рабочие снесли объект в третьем квартале текущего года. Участок земли освободили от аварийной постройки, строительные отходы вывезли.

Отметим, что 124 объекта незавершенного строительства выявили на территории Волоколамского городского округа. Из них 65 построек привели в соответствие или ликвидировали.

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