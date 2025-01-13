Аварийное здание бывшей подстанции снесли в Подольске

Аварийное строение на Юбилейной улице в Подольске демонтировали. Раньше в этом кирпичном здании возле дома № 33 находилась трансформаторная подстанция.

Одноэтажное здание площадью чуть более 50 квадратных метров ранее вывели из эксплуатации. При обследовании его признали аварийным и подлежащим сносу. Демонтаж провели в конце 2024 года, о чем сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На данный момент участок очищен от строительного мусора, работы по ликвидации завершены. Администрация не планирует дальнейшее освоение освободившейся территории.

В Подольске обнаружили 321 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 248 зданий, что составляет 77% от общего количества. Работа продолжается.