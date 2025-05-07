Аварийное здание бывшей конторы снесли в Ступине

В Подмосковье продолжают ликвидировать аварийные дома и объекты незавершенного строительства. На улице Тепличной в Ступине в рамках этой работы демонтировали здание бывшей конторы.

Одноэтажное строение площадью более 140 квадратных метров, возведенное в 1973 году, ранее принадлежало предприятию. Со временем деревянные конструкции обветшали, здание стало непригодным для эксплуатации и было заброшено.

В апреле бывшую контору снесли. Территорию уже освободили от строительного мусора.

В округе в общей сложности зарегистрировали 402 объекта незавершенного строительства, 338 из которых уже привели в порядок или демонтировали.