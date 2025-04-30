Аварийное здание бывшей аптеки снесли в Клину
В Подмосковье продолжается работа по ликвидиации аварийных домов и объектов незавершенного строительства. На улице Лысенко в Клину снесли здание бывшей аптеки.
Одноэтажный дом, построенный более полувека назад, занимал площадь около 60 квадратных метров и располагался возле жилых зданий. Помещение было заброшено и стало непригодным для эксплуатации.
В апреле бывшую аптеку снесли. Территорию, где находилось здание, уже очистили от мусора. Позже там обустроят газон.
В Клину в общей сложности зарегистрировали 283 объекта незавершенного строительства, 216 из которых уже привели в порядок или ликвидировали.
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