Аварийное здание бывшего водозабора снесли в Воскресенске

«Одноэтажное кирпичное здание площадью порядка 100 квадратных метров долго не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние. Через портал „Добродел“ поступали обращения жителей о необходимости сноса заброшенной постройки. В августе необходимые работы выполнили и освободили участок», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.