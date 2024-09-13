Аварийное здание бывшего водозабора снесли в Воскресенске

Нежилое здание бывшего водозабора снесли в Воскресенске. Аварийная постройка находилась на улице Быковского, вблизи домов и школы.
«Одноэтажное кирпичное здание площадью порядка 100 квадратных метров долго не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние. Через портал „Добродел“ поступали обращения жителей о необходимости сноса заброшенной постройки. В августе необходимые работы выполнили и освободили участок», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В городском округе Воскресенск 109 заброшенных построек. Снесли, достроили или привели в порядок уже 61 объект, работа продолжается.