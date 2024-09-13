Аварийное здание бывшего водозабора снесли в Воскресенске

Фото: мособлархитектура

Нежилое здание бывшего водозабора снесли в Воскресенске. Аварийная постройка находилась на улице Быковского, вблизи домов и школы.

«Одноэтажное кирпичное здание площадью порядка 100 квадратных метров долго не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние. Через портал „Добродел“ поступали обращения жителей о необходимости сноса заброшенной постройки. В августе необходимые работы выполнили и освободили участок», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

В городском округе Воскресенск 109 заброшенных построек. Снесли, достроили или привели в порядок уже 61 объект, работа продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте