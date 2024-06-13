Аварийное здание бывшего магазина снесли в деревне Дулебино под Коломной

Как рассказали в Мособлархитектуре, здание было построено в 1958 году и ранее использовалось для торговли. Его площадь превышала 100 квадратных метров. Сейчас участок освободили от объекта и мусора.

«Сооружение располагалось вблизи жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и начало разрушаться, внутри скапливался мусор. В связи с аварийным состоянием и невозможностью восстановления, было принято решение ликвидации постройки. В текущем году силами администрации городского округа Коломна были проведены работы по демонтажу», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.