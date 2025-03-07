Аварийное дерево спилили в Серебряных Прудах

Житель села Малынь обеспокоился аварийным состоянием березы, которая нависла над дорогой и представляла угрозу для автомобилистов. Мужчина обратился в чат обратной связи с администрацией Серебряных Прудов.

Благодаря неравнодушию жителя ситуация была разрешена в кратчайшие сроки. Администрация направила заявку в соответствующее ведомство, и бригада коммунальной службы незамедлительно выехала на место для ликвидации опасного дерева.

Заместитель главы округа Наталья Демченко провела традиционную инспекцию территорий и оценила качество проведенных работ.

«Также я пообщалась с жителями села, выслушав их мнения и предложения. Хочу выразить благодарность всем за активное участие и конструктивный диалог. Ваша обратная связь очень важна для нас», — отметила Наталья Демченко.

Заместители главы округа регулярно проводят встречи с жителями. Они проходят в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».