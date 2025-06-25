Аварийное дерево спилили в деревне Алабино

В деревне Алабино оперативно ликвидирована потенциально опасная ситуация. Работники муниципального бюджетного учреждения «Селятино», ответственные за благоустройство и поддержание порядка на территории, провели работы по спилу аварийного дерева.

Опасность заключалась в том, что дерево находилось в непосредственной близости от линии электропередачи. По словам коммунальщиков, такое расположение представляло угрозу для целостности ЛЭП, особенно в условиях неблагоприятной погоды.

Специалисты МБУ «Селятино» оперативно отреагировали на поступившую информацию и провели оценку состояния дерева и его расположения. Оценив все риски, было принято решение о необходимости его незамедлительного спила. Сначала были приняты меры по обесточиванию участка ЛЭП, находящегося в непосредственной близости от дерева. Затем, используя специальное оборудование, специалисты спилили дерево, распилили его на части и вывезли с территории.

Специалисты также сообщили, что регулярный мониторинг состояния зеленых насаждений, проводимый коммунальными службами, позволяет выявлять потенциальные угрозы и оперативно принимать меры по их устранению.