Аварийная служба проверит готовность военных городков Подмосковья к зиме

Специалисты «МОС АВС» проведут проверки в военных городках региона на готовность сетей к отопительному сезону. Контрольные мероприятия охватят состояние жилого фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей перед. Проверки пройдут с 30 июня по 11 июля.
В прошлом году аналогичные проверки прошли в 34 военных городках на территории 19 муниципальных образований. В населенных пунктах с выявленными нарушениями организовали повторные контрольные мероприятия.
По итогам проверок комиссии составят акты оценки готовности домов, объектов ЖКХ и коммуникаций к зимнему периоду.
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