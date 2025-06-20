Аварийная служба проверит готовность военных городков Подмосковья к зиме

Специалисты «МОС АВС» проведут проверки в военных городках региона на готовность сетей к отопительному сезону. Контрольные мероприятия охватят состояние жилого фонда, коммунальных объектов и инженерных сетей перед. Проверки пройдут с 30 июня по 11 июля.

В прошлом году аналогичные проверки прошли в 34 военных городках на территории 19 муниципальных образований. В населенных пунктах с выявленными нарушениями организовали повторные контрольные мероприятия.

По итогам проверок комиссии составят акты оценки готовности домов, объектов ЖКХ и коммуникаций к зимнему периоду.