Аварийная служба Подмосковья проверила более 750 километров теплосетей за неделю

Подмосковная аварийно-восстановительная служба проверила 763 километра теплосетей за неделю. При этом, группа МОС АВС обнаружила 300 технологических нарушений и 96 утечек.

Из 300 технологических сбоев 49 касались горячего водоснабжения, 20 — холодного, 229 — электроснабжения. На данный момент все дефекты устранены.

Всего с начала проведения гидроиспытаний в 56 муниципалитетах проверили свыше пяти тысяч километров тепловых сетей, что составляет примерно 50% от общего числа в Московской области. Отмечается, что тестирования теплопроводов провели в Бронницах, Власихе, Восходе, Жуковском, Зарайске, Подольске и других округах. При этом, больше всего утечек выявили в Подольске — 226.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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