Аварийная бригада Можайского округа начала работать в усиленном режиме

Активное таяние снега создает дополнительную нагрузку на тепловые сети. Аварийная бригада компании «Мособлтепло» ежедневно и в усиленном режиме проводит плановый обход тепловых камер.

18 марта на улице 20 Января специалисты проверили состояние запорной арматуры в колодцах и осмотрели трубопроводы на предмет протечек.

За бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома жителей муниципалитета отвечают 315 специалистов компании. Но именно аварийная бригада из 10 человек находится на связи круглосуточно.

Мастер бригады Юрий Дергачев подчеркнул, что, если работать на опережение, крупных аварий можно избежать. Главная задача специалистов — не дать ситуации выйти из-под контроля.

«Бывает такое, что где-то что-то ломается или прогнивает. Используем сварку, ставим хомуты, проводим земляные работы. Но за счет профилактики серьезных аварий у нас еще не было», — рассказал Юрий Дергачев.

Вместе с опытными сотрудниками в бригаде трудятся и молодые специалисты, которым объясняют все тонкости работы, готовя смену на будущее.