Авария на канализационном коллекторе оставила без воды часть Солнечногорска

В городском округе Солнечногорск 28 марта произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Ожидается, что подача холодной воды будет восстановлена до 21:00.

Аварийно-восстановительные работы стартовали в 17:00. На месте происшествия работает бригада из восьми специалистов и четырех единиц техники.

Причиной аварии стала нештатная ситуация на центральном канализационном коллекторе на улицах Сенежской и Банковской.

Без холодной воды временно остались жители и социальные объекты в нескольких населенных пунктах и микрорайонах: в деревнях Дубинино и Рекино-Кресты, микрорайонах Рекинцо и Рекинцо-2, а также на ряде улиц, включая Молодежный проезд, улицы Юности, Молодежную, Тельнова, Красную, Гражданскую, Дзержинского, Баранову, Почтовую, Железнодорожный проезд, Красноармейскую, Лесную, Прожекторную и Сенежский проспект. Также водоснабжение приостановлено в котельной Рекинцо, школе № 4, детских садах № 32, 43 и 40, спортивном комплексе «Авангард» и детской поликлинике.

Горячее водоснабжение в указанных районах функционирует в штатном режиме.

По всем вопросам жители могут обращаться на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.