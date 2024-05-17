Аукцион на создание городской площадки объявили в Воскресенске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 20:07 Аукцион на создание городской площадки объявили в Воскресенске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс по благоустройству городского пространства на площади Ленина, дом 3 объявили в Воскресенске Завершить работы, которые финансирует окружной бюджет, необходимо в сентябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит проложить тротуары, установив бордюры и положив плитку, нанести разметку на парковку, а также высадить газон и кустарники на площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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