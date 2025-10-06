Аукцион лошадей провели на конезаводе в Одинцове

Международный осенний аукцион лошадей орловской рысистой породы — одно из самых ожидаемых событий года в мире коневодства — состоялся на территории Московского конного завода № 1 в Одинцове. Там выставили на торги 49 лучших жеребят 2024 года рождения.

Каждый конь является результатом кропотливой селекционной работы и воплощением лучших качеств легендарной породы.

Важно отметить, что особую значимость аукциону в этом году придал юбилей — 250 лет назад была выведена орловская рысистая порода, ставшая символом российского коннозаводства.

Представители ведущих конных клубов России участвовали в аукционе. Посетили мероприятие и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Новых владельцев обрели как перспективные спортивные лошади, так и будущие производители для племенных хозяйств.

Отметим, что Московский конный завод № 1, основанный в 1924 году, по праву считается хранителем традиций и инноваций в этой сфере. Здесь поддерживают и развивают уникальные черты породы — выносливость, резвость и характер.