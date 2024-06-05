Аудиогид запустили на маршруте МЦД-1 Одинцово — Лобня

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Аудиогид «Поезд отправляется» запустили на маршруте МЦД-1 Одинцово — Лобня. Ввести подкаст решили в честь юбилея Московских центральных диаметров, которым в этом году исполняется пять лет.

Аудиогид работает не только на D1 — Департамент транспорта Москвы и программа «Мой район» запустили подкасты и на диаметре D2 Подольск — Нахабино.

Всего на сегодняшний день насчитывается 25 эпизодов. Слушатели могут узнать много интересного из жизни округа. Например, является ли Сколково городом будущего, почему главное здание станции «Одинцово» напоминает собой паровоз, откуда происходит прозвище боярина Одинца, в честь которого назван главный город округа, и какой великий художник жил рядом с Немчиновкой.

Аудиогид «Поезд отправляется» можно услышать на сервисе «Яндекс Музыка» и многих других популярных подкаст-платформах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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