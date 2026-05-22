Аттракционы в Московской области будут регистрировать через региональный портал
В пресс-службе Мингосуправления Московской области напомнили, что любой аттракцион должен быть зарегистрирован государством до начала его работы. Для этого можно подать заявление онлайн через региональный портал.
Услуга «Государственная регистрация аттракционов» доступна в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет» на сайте.
С ее помощью можно:
* подать заявление на регистрацию аттракциона;
* получить дубликат свидетельства о регистрации;
* оформить справку о регистрации или регистрационный знак взамен утраченного;
* изменить сведения о заявителе;
* получить временную регистрацию;
* прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.
Эта услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона.
С начала года этой электронной услугой уже воспользовались 145 раз.