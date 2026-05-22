Аттракционы в Московской области будут регистрировать через региональный портал

В пресс-службе Мингосуправления Московской области напомнили, что любой аттракцион должен быть зарегистрирован государством до начала его работы. Для этого можно подать заявление онлайн через региональный портал.

Услуга «Государственная регистрация аттракционов» доступна в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет» на сайте.

С ее помощью можно:

* подать заявление на регистрацию аттракциона;

* получить дубликат свидетельства о регистрации;

* оформить справку о регистрации или регистрационный знак взамен утраченного;

* изменить сведения о заявителе;

* получить временную регистрацию;

* прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.

Эта услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации и зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона.

С начала года этой электронной услугой уже воспользовались 145 раз.