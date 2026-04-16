Аттракцион в «Шишкином лесу» запустят в Истре в мае

Аттракцион«Роллер. Бан» подготовили к запуску: основание выровняли и укрепили, установили 75 свай и 25 силовых опор. Теперь начинается этап, который посетители заметят в первую очередь — декоративное оформление.

Напомним, трасса была открыта для посетителей в декабре 2025 года. Это более 150 метров пути с десятью каретами, который проходит прямо сквозь лес — конструкция буквально «парит» над землей, огибая деревья.

Все 25 опор аттракциона оформят в природной стилистике: их обмотают специальным канатом и покроют атмосферостойким лаком. Общая длина каната составит около 12 километров.

Работы включают очистку опор, декоративную облицовку канатом и трехслойное защитное покрытие. В результате конструкция органично впишется в лесной ландшафт и станет частью природной среды, а не просто техническим объектом.

Завершить работы планируется до конца апреля, а запустить аттракцион — в мае.