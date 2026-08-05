Аттракцион с эффектом невесомости откроют в Химках 8 августа

В семейном парке аттракционов «Сказочный бор» в Химках 8 августа состоится торжественное открытие нового развлекательного объекта. Гостей ждут интерактивная программа и презентация экстремального аттракциона «Колобок», имитирующего космические испытания.

В церемонии открытия примут участие специалисты НПО имени Лавочкина: главный конструктор по программе исследования дальнего космоса Александр Шаханов, ведущий инженер-конструктор Сергей Шихин и инженер-конструктор Татьяна Сенцова.

Для гостей подготовили интерактивную программу с космической тематикой. Главным событием станет демонстрация карусели «Колобок», которая способна вращаться на 360 градусов.

Аттракцион рассчитан на 16 человек. Посетители размещаются в восьми открытых двухместных кабинках, которые вращаются вместе с основной платформой и совершают полные перевороты вперед и назад.

Конструкция аттракциона максимально приближает ощущения к космическим испытаниям: посетители смогут почувствовать себя участниками подготовки космонавтов и испытать необычные ощущения, похожие на состояние невесомости.

Для безопасности гостей предусмотрена система фиксации с мягкой обивкой и удобными ручками, обеспечивающая надежное положение во время движения.