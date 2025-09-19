Аттракцион модернизируют в лесопарке «Шишкин лес» в Истре
Аттракцион «Роллер.бан» в лесопарке «Шишкин лес» проходит масштабное обновление. Специалисты усилили конструкцию и повысили уровень безопасности, чтобы сделать скоростной спуск еще более надежным и комфортным для посетителей.
После масштабной модернизации гостей ждет совершенно новый опыт: современная, безопасная и самая атмосферная трасса для скоростного спуска протяженностью более 350 метров.
Главное новшество — полная перезагрузка конструкции. Теперь аттракцион будут надежно удерживать 25 мощных металлических опор с кронштейнами, что гарантирует исключительную устойчивость и долговечность даже на высоких скоростях. Но самое впечатляющее изменение — это маршрут. Трасса «Роллера» будет проложена прямо через живописную лесополосу, между деревьями. Это сделает катание не только экстремальным, но и по-настоящему уникальным, погружая посетителей в природу и даря незабываемые виды. Реконструкцию планируют завершить в октябре текущего года.
Данный проект — часть системной работы по развитию качественной и безопасной инфраструктуры для семейного отдыха и здорового образа жизни в Истринском округе. Обновленный «Роллер.бан» станет местом, где и дети, и взрослые смогут получить заряд адреналина и радости, будучи уверенными в своей безопасности.