Аттракцион модернизируют в лесопарке «Шишкин лес» в Истре

Аттракцион «Роллер.бан» в лесопарке «Шишкин лес» проходит масштабное обновление. Специалисты усилили конструкцию и повысили уровень безопасности, чтобы сделать скоростной спуск еще более надежным и комфортным для посетителей.

После масштабной модернизации гостей ждет совершенно новый опыт: современная, безопасная и самая атмосферная трасса для скоростного спуска протяженностью более 350 метров.

Главное новшество — полная перезагрузка конструкции. Теперь аттракцион будут надежно удерживать 25 мощных металлических опор с кронштейнами, что гарантирует исключительную устойчивость и долговечность даже на высоких скоростях. Но самое впечатляющее изменение — это маршрут. Трасса «Роллера» будет проложена прямо через живописную лесополосу, между деревьями. Это сделает катание не только экстремальным, но и по-настоящему уникальным, погружая посетителей в природу и даря незабываемые виды. Реконструкцию планируют завершить в октябре текущего года.