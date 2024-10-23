Аттестацию прошли 200 экскурсоводов Подмосковья в 2024 году

В октябре аттестацию прошел 200-й экскурсовод Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона. С 2022 по 2024 год на аттестацию подано 295 заявлений, и по итогам 34 заседаний комиссии аттестованы 195 экскурсоводов и пять гидов-переводчиков.

Почти 190 из них работают в Московской области, а 12 ведут экскурсии по маршрутам, охватывающим несколько регионов, включая Москву, Калужскую, Рязанскую, Тверскую и Ярославскую области.

«Для нас аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков является одной из ключевых задач. Сфера туризма в Подмосковье активно развивается, растет количество объектов показа, появляются новые направления, помимо привычного всем культурно-познавательного туризма, обороты набирают также и гастрономический, научно-популярный, детский туризм», — подчеркнул первый заместитель министра культуры и туризма Московской области, Алексей Шимко.

Отмечается, что самыми популярными туристическими направлениями остаются Коломна, Сергиев Посад и Дубна.