Атлеты из Воскресенска стали призерами чемпионата Европы | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 14:53 Атлеты из Воскресенска стали призерами чемпионата Европы Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Читать 360 в

Атлеты из Воскресенска приняли участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу. Им удалось поставить рекорд и завоевать медали.

Соревнования прошли в Долгопрудном. Городской округ Воскресенск на них представили Сергей Иванов и Андрей Мещеряков из спортивного клуба «Горняк».

Реклама

Сергей Иванов выступал в категории ветеранов 55-59 лет с весом до 125 килограммов. Он установил новый рекорд России, подняв 210 килограммов. Спортсмен смог побить собственный рекорд, установленный им ранее в Жуковском.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Андрей Мещеряков выступил в весовой категории до 100 килограммов. Ему удалось завоевать бронзовую медаль и выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».