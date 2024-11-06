Атлеты из Ногинска выступили на всероссийском турнире по ориентированию

Спортсмены из Ногинска успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь». Мероприятие собрало более тысячи участников из 26 регионов России.

Турнир проходил на лесных дистанциях и включал в себя дисциплины «кросс-спринт» и «кросс многодневный». Особый интерес вызвал «ночной спринт», когда участники соревновались в темное время суток.

Команда из Ногинска, состоящая из 23 спортсменов под руководством Сергея и Надежды Охотниковых, традиционно приняла участие в этом мероприятии, которое проводится уже в 26-й раз. Михаил Похвалинский показал отличные результаты, заняв третье место в группе М10 в дисциплине «кросс многодневный» и пятое место — в ночном ориентировании. Екатерина Хрусталева и Ксения Белая заняли шестые места в своих группах.

Особенно отличился Сергей Охотников, завоевавший первое место в группе М65 в ночном ориентировании. Для многих участников соревнования стали бесценным опытом на сложных трассах, что способствует росту спортивного мастерства и формированию чувства ответственности.

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