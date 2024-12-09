Атлетический забег к 83-летию битвы под Москвой прошел в Дмитрове

Традиционный легкоатлетический забег «Рубеж Славы» провели в Дмитрове к 83-летию битвы под Москвой. На старт вышли 100 спортсменов со всего Подмосковья.

Для участников подготовили дистанции трех уровней сложности на три, четыре и шесть километров.

Первое место заняли Наталья Борисова, Станислав Юхнович, Наталья Малышева, Андрей Махмудов, Вероника Картошкина и Корней Коробейников, второе место — Евгения Алафинова, Дмитрий Василенко, Анастасия Фомцова, Артем Себякин, Виктория Битулева и Макар Жуков, а третье — Анжелика Абакулич, Данила Арсеньев, Полина Хмылова и Егор Артамошкин.

«Важно помнить и ценить нашу историю. Этот пробег — дань уважения тем, кто сражался за мирное небо над головой», — сказал временно исполняющий обязанности главы округа Иван Курданин.

Спортсмены получили медали и дипломы. Для всех организовали чаепитие со сладостями.

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